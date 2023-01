Topatlete Sha’Carri Richardson (23) uit vliegtuig gezet na ruzie over telefoon: “Je valt me lastig! Je moet stoppen!”

Volgens Richardson ging het om een vlucht van American Airlines, zo blijkt uit de beelden die ze op Instagram zette. “Voorafgaand aan de video vroeg deze meneer me om mijn mobiele telefoongesprek te beëindigen, dat deed ik”, schrijft de atleet bij een van haar video’s. “Ik zei dat zijn toon mij niet aanstond, maar toen hij bezig was met de veiligheidsinstructies bleef hij voorover leunen om naar mijn telefoon te kijken.”

Richardson werd naar eigen zeggen vervolgens door de desbetreffende medewerker gedwongen om te laten zien dat ze haar telefoon in vliegtuigmodus had gezet. Vervolgens begon ze te filmen en brengt ze de man vol in beeld. “Ik was gewoon aan het filmen maar jij sprong zelf in beeld”, zegt de atleet nijdig. “Je valt me lastig! Je moet stoppen!”

Er ontstaat een woordenwisseling. Het cabinepersoneel vraagt Richardson te stoppen met filmen, maar dit weigert ze. “Ik ga niet stoppen, want deze video zal onthullen wat jullie aan het doen zijn”, roept ze.

Applaus

De heisa in het toestel kwam tot een einde toen de atlete uit het vliegtuig werd gezet. Naar eigen zeggen begonnen de passagiers massaal te klappen voor het cabinepersoneel toen Richardson naar buiten werd gebracht. Dit applaus vond ze zelf onbegrijpelijk, zo blijkt uit haar video.

American Airlines heeft tot zover nog niet gereageerd op het voorval. Op Instagram schrijft de sprintster dat ze mogelijk juridische stappen gaat ondernemen.

De 23-jarige Richardson had in op de Olympische Spelen in Tokio een van de sterren op de sprint moeten worden, maar ze werd dertig dagen geschorst na een positieve test tijdens de Amerikaanse trials eind juni. De reden: ze had marihuana gebruikt. Het wereldantidopingagentschap WADA is nadien wel een onderzoek gestart om te kijken of cannabis nog op de lijst met verboden producten moet staan.