Tsjechische ex-premier en presidentskandidaat krijgt dreigbrief met munitie

Volgens Babis zouden dergelijke bedreigingen tegen een politieke kandidaat en zijn familie nooit mogen plaatsvinden een vrije maatschappij. Babis, de oprichter van de populistische centrumpartij ANO, is een van de twee kandidaten om president Milos Zeman op te volgen, naast de vroegere generaal van de NAVO Petr Pavel. De tweede ronde van de verkiezingen vindt volgend weekend plaats. Pavel veroordeelde de bedreigingen tegen zijn tegenstander al.

In de aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen circuleren er ook valse tekstberichten waarin de ontvangers door Pavel worden opgeroepen om zich klaar te maken om in Oekraïne te gaan vechten. De oorlog in Oekraïne speelt een belangrijke rol in de kiescampagne in het Centraal-Europese land. Beide kandidaten verschillen in hun standpunt over de oorlog. Babis zet zichzelf in de markt als de kandidaat die streeft naar vrede, Pavel beweert dan weer dat Babis de angst oppookt.