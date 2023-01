400 gestrande toeristen nabij Machu Picchu geëvacueerd

Bij protesten is het ook opnieuw tot hevige botsingen gekomen tussen demonstranten en politie. De politie heeft een universiteit in Lima ontruimd en meer dan 200 mensen gearresteerd, bericht de zender RPP Noticias.

De mensen die zijn opgepakt worden beschuldigd van het illegaal betreden van de campus van de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Volgens RPP Noticias waren ze vanuit de steden Puno en Cusco in het zuiden van het land naar de hoofdstad gekomen om deel te nemen aan de protesten tegen de regering.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN in Peru riep de politie na de operatie op tot proportionaliteit. Sinds het begin van de protesten in december zijn in het Zuid-Amerikaanse land al enkele tientallen mensen omgekomen. Het Spaanse persagentschap EFE maakt – op basis van cijfers die de Peruaanse politie heeft bevestigd aan lokale media – ondertussen melding van 62 dodelijke slachtoffers bij de aanhoudende onrust.

Aanhoudend protest

Peru heeft sinds de afzetting en opsluiting van de socialistische president Pedro Castillo te maken met aanhoudende onrust. Betogers willen het ontslag van zijn opvolger en voormalige vicepresident Dina Boluarte en eisen onmiddellijk nieuwe verkiezingen. Vorig weekend riep de regering van het Zuid-Amerikaanse land de noodtoestand af.

Castillo wilde in december een motie van wantrouwen voorkomen door het parlement te ontbinden. Uiteindelijk zette de parlementsleden hem af, waarna Castillo werd opgepakt voor poging tot staatsgreep.