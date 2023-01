Jay Vine schrijft de Tour Down Under op zijn naam, slotrit is kolfje naar de hand van Simon Yates

Simon Yates heeft de slotrit in de Tour Down Under (World Tour) op zijn naam gebracht. De Brit van Team Jayco-Alula toonde zich op Mount Lofty de sterkste voor Jay Vine, die de eindwinst pakt.

Na de waaierrit van zaterdag kregen de renners zondag de laatste etappe voorgeschoteld. Een rit met daarin Mount Lofty, een beklimming die vijf keer moest overwonnen worden, 1,3 km lang aan 7,3% gemiddeld.

Michael Matthews toonde zich de beginfase bijzonder bedrijvig en pakte de punten voor het puntenklassement. Pas daarna kreeg de vroege vlucht vorm met twaalf renners, zonder Belgen.

Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton dat hen al snel tot de orde riep. Een nieuwe kopgroep van negen werd gevormd in de slotfase onder impuls van Maximilian Schachmann, maar ook die zou het niet tot het eind uitzingen en op zo’n 7,5 km opnieuw gegrepen worden.

Met een selecte groep van zo’n twintig renners reden we de finale in. De slotklim naar Mount Lofty zou beslissen over de dag- en eindwinst. Simon Yates opende de debatten bergop, enkel Ben O’Connor en leider Jay Vine konden zijn wiel houden.

Uiteindelijk toonde Yates zich de sterkste bergop, goed voor de dagzege, maar niet goed genoeg voor eindwinst want Vine finishte in zijn wiel. De Australiër bezorgt zijn nieuwe werkgever UAE Team Emirates daarmee de eindwinst in de Autralische rittenkoers. Hij volgt op de erelijst Richie Porte op, die de laatste editie in 2020 won.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag:

1. Simon Yates (GBr/Team Jayco AlUla) in 2u41:16 (gem.: 41,856 km/u)

2. Jay Vine (Aus)

3. Ben O’Connor (Aus) 0:02

4. Antonio Tiberi (Ita) 0:03; 5. Sven Erik Bystrøm (Noo) 0:06; 6. Jai Hindley (Aus); 7. Peio Bilbao (Spa); 8. Giovanni Aleotti (Ita); 9. Magnus Sheffield (VSt); 10. Mauro Schmid (Zwi)

Eindstand:

1. Jay Vine (Aus/UAE Team Emirates) 16u07:41

2. Simon Yates (GBr) 0:11

3. Peio Bilbao (Spa) 0:27

4. Magnus Sheffield (VSt) 0:57; 5. Mauro Schmid (Zwi) 0:58; 6. Ben O’Connor (Aus) 1:04; 7. Sven Erik Bystrøm (Noo) 1:06; 8. Antonio Tiberi (Ita) 1:07; 9. Gorka Izagirre (Spa) 1:13; 10. Bryan Coquard (Fra)