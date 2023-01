Crisis of niet, er blijven maar supermarkten bij komen: “Het is van moeten, in de hoop dat de concurrentie omvalt”

Hun marges krimpen of ze draaien zelfs verlies. De supermarktketens klagen, en toch kwamen hier het voorbije jaar nog eens 75 winkels bij. In tien jaar tijd zijn dat er zelfs 357 bij de grootste ketens alleen. En wie niet zozeer groeit in aantal, doet dat wel in vierkante meter. Waarom blijven supermarkten ook in crisistijden uitbreiden? En hebben we het verzadigingspunt nu wel stilaan bereikt?