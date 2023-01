AUSTRALIAN OPEN. Elise Mertens naar achtste finales dubbelspel, nummer 1 bij de vrouwen vliegt eruit

Elise Mertens heeft zich zondag voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het Australian Open. Samen met de Australische Storm Hunter nam de 27-jarige Limburgse in de tweede ronde in 1 uur en 12 minuten met twee keer 6-3 de maat van de Hongaarse Timea Baboc en de Française Kristina Mladenovic.

Mertens en Hunter, de nummers vijf en twaalf op de WTA-dubbelranking, vormen het vierde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne. Om een plaats in de kwartfinales nemen ze het op tegen Viktorija Golubic en Monica Niculescu. Dat Zwitserse-Roemeense duo schakelde vrijdag Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar met 6-4 en 6-1 uit.

Mertens kan het Australian Open een tweede keer winnen. In 2021 deed ze dat met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die haar zaterdag in de derde ronde van het enkelspel met 6-2 en 6-3 uitschakelde. Met Sabalenka won ze in 2019 ook het US Open. Aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei bracht Mertens in 2021 Wimbledon op haar palmares.

Van Uytvanck met Oekraïense naar achtste finales

Samen met de Oekraïense Anhelina Kalinina heeft Alison Van Uytvanck zich zondag in Melbourne voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het Australian Open. In de tweede ronde gingen de Kazachse Anna Danilina en de Indiase Sania Mirza, die het achtste reekshoofd vormden, in 2 uur en 1 minuut met 4-6, 6-4 en 2-6 voor de bijl.

De Taiwanese Chan Hao-Ching en de Chinese Yang Zhaoxuan, die de Spaanse Cristina Bucsa en de Japanse Makoto Ninomiya met 6-3 en 6-3 uitschakelden, worden de volgende tegenstanders voor Van Uytvanck en Kalinina.

© EPA-EFE

‘s Werelds nummer één Iga Swiatek is zondag in de achtste finale op het Australian Open uitgeschakeld door de Kazachse Elena Rybakina (WTA 25). In 1 uur en 29 minuten werd het twee keer 6-4.

In de kwartfinale neemt Rybakina het op tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17). Die was met 7-5 en 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 7).

De 21-jarige Swiatek won vorig seizoen Roland Garros en de US Open en leek in Melbourne dé favoriete voor de titel, maar ze botste op Elena Rybakina. De 23-jarige Kazachse met Russische roots pakte vorig jaar onverwacht de titel op Wimbledon en was in Melbourne nog niet verder geraakt dan de derde ronde. Tegen Swiatek klaarde ze de klus in anderhalf uur.

“Ik heb vandaag heel goed opgeslagen. Op de belangrijke momenten speelde ik erg goed en dat heeft het verschil gemaakt”, reageerde Rybakina, die om een plaats in de halve finales speelt tegen Jelena Ostapenko. De 25-jarige Letse, in 2017 winnares van Roland Garros, zet de Amerikaanse tiener Coco Gauff opzij. Ook voor Ostapenko is het haar eerste kwartfinale in Australië.

Korda bereikt voor het eerst kwartfinales van grandslam

De Amerikaan Sebastian Korda (ATP 31) heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Het is de eerste keer dat hij de laatste acht bereikt op een grandslamtoernooi.

De 22-jarige Korda, wiens vader Petr Korda in 1998 de Australian Open won, versloeg in de vierde ronde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 11) in vijf sets. Het werd 3-6, 6-3, 6-2, 1-6 en 7-6 (10/7).

In de kwartfinales staat Korda, het 29e reekshoofd, tegenover de Rus Karen Khachanov (ATP 20). Die schakelde de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 31) uit met 6-0, 6-0 en 7-6 (7/4).

Ook voor de 26-jarige Khachanov is het zijn eerste kwartfinale op de Australian Open. De Rus was eind vorig seizoen halvefinalist op de US Open en haalde al de laatste acht op Roland Garros (in 2019) en Wimbledon (in 2021).