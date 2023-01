Amerikaanse gerecht opent onderzoek naar fabriek voor babymelkpoeder na ontdekking van voor baby’s dodelijke bacterie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek geopend naar babymelkpoederfabricant Abbott. Dat schrijven Amerikaanse media. De fabriek moest in februari de deuren sluiten wegens de aanwezigheid van een bacterie die dodelijke infecties kan veroorzaken bij baby’s.

De sluiting van de fabriek lag aan de basis van een heus tekort aan babymelkpoeder. De Amerikaanse president Joe Biden zag zich zelfs genoodzaakt om via een luchtbrug tonnen babymelkpoeder uit het buitenland te laten invliegen.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA onderzocht negen verdachte overlijdens, maar kon uiteindelijk geen link met het babymelkpoeder vaststellen.

De fabriek in de Amerikaanse staat Michigan mocht uiteindelijk in juni opnieuw openen, maar moest al snel opnieuw een aantal weken dicht na overstromingen. In juli heropende de fabriek dan definitief.