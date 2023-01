Drie nieuwe ‘The masked singer’-figuren in één klap bekend: weet jij dankzij deze tips al wie erin zit?

Met Soaperstar, Groot Licht en Champignon zijn er opnieuw drie nieuwe figuren toegevoegd aan het populaire VTM-programma ‘The masked singer’. Intussen zijn al twaalf deelnemers bekend, op de laatste twee is het nog even wachten.

Tijdens een luxueus feest in La Riva in het Antwerpse werden drie nieuwe figuren van ‘The masked singer voorgesteld. En hoewel het echte speuren pas op vrijdag 3 februari begint onder het goedkeurende oog van presentator Jens Dendoncker, krijgen we ook nu al enkele tips over de ware identiteit van Soaperstar, Groot Licht en Champignon.

Soaperstar

Zo hebben we ‘Soaperstar’, die het leven door een paarse bril ziet. Ze is naar eigen zeggen een echte superster die wordt aanbeden door miljoenen fans over de hele wereld. “Als ik arrive, kan de foam party beginnen, want ik ben het zonnetje in house. Ik werk tegen de sterren op om al jullie DM’s, messages en fanmail te beantwoorden.” Onnodig te zeggen dat ze ook op TikTok een echte ster is. “In het showbizzwereldje ken ik het klappen van de zeep. Euh, ik bedoel zweep! En I loooove een spelletje now and then. Dus roll out de rode loper, hashtag meetandgreet! Ik hoop alvast op een smetteloos parcours, want voor deze bruisende beroemdheid is geen water te diep!”

Groot Licht

Soaperstar krijgt het gezelschap van Groot Licht, die vooral in een laboratorium vertoeft. Hij is een wetenschapper met groot aanzien die altijd in moeilijke woorden spreekt. “Geachte bewonderaar van de QLED en de OLED technologie. Groot Licht is mijn binominale nomenclatuur, aangenaam! Mijn kinetische energie is op dit moment een lichtsnelheid van bijna 300 000 000 meter per seconde. Geen enkel subject heeft dus feitelijk meer velociteit dan het licht... behalve ik.”

Groot Licht — © VTM

Zijn grootste droom? Op een dag een nieuwe ontdekking doen, zo eentje die de wereld verandert. ‘Eureka’ kunnen roepen, hier leeft hij voor. Omdat ik me zo aerodynamisch voortbeweeg, heb ik veel resterende nanoseconden om mijn wetenschappelijke studies te optimaliseren. Ik ben een werkelijke allesweter. Mijn kennis wil ik multipliceren en multipliceren en multipliceren… Kan iedereen nog volgen? Mijn ongelimiteerde drang naar nieuws was de katalysator die me naar hier leidde.”

Champignon

Als laatste hebben we nog een heel snoezige champignon. Fladderende vlindertjes, kabbelende beekjes en een heel schattig Hobbit-huisje: dit is de wereld van Champignon. Deze Masked Singer begint vrolijk en blij aan de dag, niets of niemand kan zijn/haar goed humeur verstoren. “Ze zeggen dat mijn soort als paddenstoelen uit de grond schiet, maar ik ben er één uit de duizend! Ik ben niet meer de benjamin, maar al sinds ik een klein zwammetje was, wist ik heel goed wat ik wilde. En ik zal je zeggen: ik leef mijn droom!Het lijkt wel een sprookje!”

Champignons vriendjes zijn kleine champignonnetjes die hij/zij koestert zoals eigen kindjes. Ook al houdt Champignon van het donker, het leven van deze Masked Singer is één grote, langgerekte zonnestraal.

.