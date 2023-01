Peter Wright kent geen genade met Gerwyn Price in finale van Nordic Darts Masters en volgt Van den Bergh op in Kopenhagen

Eerder op zaterdag wist Dimitri Van den Bergh zich niet te kwalificeren voor de halve finales. The DreamMaker moest na een partij waarin hij meer dan 100 gemiddeld gooide toch de duimen leggen voor Price. De Welshman schakelde vervolgens ook zijn landgenoot Jonny Clayton uit voor een plek in de finale.

Daarin trof hij dus op Peter ‘Snakebait’ Wright. De Schot zette meteen de toon door met 104 uit te werpen de eerste van 11 legs binnen te halen. Wright ging gezwind door op zijn elan en stond al snel 5-0 voor. Mede door drie van de vijf legs met een score van boven de 100 uit te checken. In zijn vorige drie partijen lukte hem dat geen enkele keer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Price liep achter de feiten aan en zag zijn opponent al snel uitlopen tot acht legs. Hij kon er maar twee tegenover zetten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Welshman, die op het afgelopen WK nog even met een hoofdtelefoon op speelde om het gejoel van de fans toen niet te horen, sloeg nog wel even terug door drie legs op rij in de wacht te slepen. Maar het was slechts uitstel van executie: Wright liet zijn eindoverwinning niet meer in het gedrang komen en won de volgende, beslissende legs. Goed voor een 11-5. Op de erelijst volgt Wright onze landgenoot Dimitri Van den Bergh op, die vorig jaar de sterkste was in Denemarken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen