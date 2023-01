Johan Bakayoko gidst PSV met assist naar zege tegen Vitesse, Dimata met twee doelpunten opnieuw van goudwaarde voor Nijmegen

De Belgische belofte-international Johan Bakayoko viel in en schotelde spits Guus Til (48.) het winnende doelpunt voor. Door de zege telt PSV 35 punten, goed voor de tweede plek achter Feyenoord (37 punten).

Bakayoko begon op de bank tegen Vitesse, maar mocht iets na het halfuur het veld opdraven. Hij verving PSV-aanvoerder Luuk de Jong, die een penalty miste en iets later met een blessure van het veld moest. Yorbe Vertessen werd in minuut 88 het veld opgebracht door coach Ruud Van Nistelrooij.

Dimata weer trefzeker

Landry Dimata (ex-Oostende en Anderlecht) kende met NEC een goede avond tegen FC Emmen, het nummer zestien uit de stand. De voormalige spits uit onze vaderlandse competitie had met twee doelpunten in de eerste helft een cruciaal aandeel in de 3-1-zege van zijn team. Bij Emmen stond de jonge Belgische rechtsachter Mohamed Bouchouari negentig minuten tussen de lijnen. NEC bevindt zich in de middenmoot van het klassement. Het staat negende met 22 punten na zeventien wedstrijden. Emmen is zestiende met 12 punten.