Riemst

Zaterdag omstreeks 17.30 uur kregen de hulpdiensten melding van een verzakking van het voetpad in de Misweg in Zussen (Riemst). Al gauw bleek dat er een lek was in de waterleiding. De politie sloot meteen de straat af voor alle verkeer. Medewerkers van de Watergroep draaiden de waterleiding dicht waardoor een groot deel van het kerkdorp zonder water kwam te zitten.