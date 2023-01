Kangoeroes Mechelen wint cruciale partij van Leuven Bears richting Elite Gold

De uitgestelde wedstrijd in de BetFirst BNXT League tussen Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears bracht in de Winketkaai een verdiende zege voor de Maneblussers. Met 9 op 14 nestelen de Maneblussers zich steviger in de top-5 en zijn bijna zeker van Elite Gold. Met 6 op 14 mag Leuven Bears die ambitie stilaan maar zeker opbergen.

Het eerste kwart kende een evenwichtig scoreverloop: van een 8-8 tussenstand ging het via een sterke John Fulkerson naar een 11-15 Leuvense bonus. De Kangoeroes lieten niet begaan en via Brian Fobbs, Richmond Aririguzoh en Jonas Foerts ging het na 18-21 naar een 22-21 Mechelse bonus. Thibault Vanderhaegen dropte at the buzzer van het eerste kwart een bom waardoor de Leuvenaars het eerste kwart afsloten met een 22-24 bonus.

In het tweede schuifje schakelde Kangoeroes Mechelen een versnelling hoger. Jonas Foerts dropte bommen, Brian Fobbs was weer alom tegenwoordig en via ook DeAndre Davis ging het na een 30-30 tussenstand naar een 39-32 Mechelse bonus. Defensief maakte Leuven Bears geen vuist en na een 25-16 in het tweede kwart trok Kangoeroes Mechelen, met ook twee dunks van Joppe Mennes, dan ook met een 47-40 tussenstand richting kleedkamer.

De Mechelaars begonnen tevens sterk aan het derde kwart. Terwijl Mho Kherrazi vrijworpen (0 op 7) bleef missen pakte Brian Fobbs met een verschroeiende dunks uit. Bij 58-44 hing Leuven Bears dan ook stevig in de touwen. Het uitvallen met een voetblessure van sterkhouder Brian Fobbs zorgde eventjes voor wat verwarring bij Kangoeroes Mechelen. Nick McGlynn en een bom van Roel Bucumi loodsten na 61-49 Leuven Bears naar een 69-61 score na drie kwarts.

Joshua Heath lukte onmiddellijk in het slotkwart de 71-64, maar dan was het vat af voor de Stella Artois Leuven Bears. Zonder Brian Fobbs maar via onder meer DeAndere Davis en vooral Domien Loubry (15 punten en 9 assists) ging het snel naar 77-66 en 85-68. De partij en dus de winst voor Kangoeroes Mechelen lag meteen in een definitieve plooi. Enig minpunt voor Kangoeroes Mechelen was wel dat Brian Fobbs op krukken de Winketkaai. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen over de ernst van de voetblessure.

Kangoeroes Mechelen-Leuven Bears 91-75

Kwarts: 22-24, 25-16, 22-21, 22-14

Kangoeroes Mechelen: Davis 16, Loubry 15, Mukubu 3, Van Buggenhout 5, Mennes 4, Fobbs 14, Foerts 12, Palinkcx 4, Thomas 2, Aririguzoh 16

Leuven Bears: Heath 18, Pritzl 8, Allen 4, Fulkerson 18, T. Nunes 0, Bucumi 3, Vanderhaegen 6, McGlynn 12, Kherrazi 6, Snyers 0, R. Nunes 0