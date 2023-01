Phantoms Boom wint pittig en cruciaal duel tegen Kortrijk Spurs, comeback van Belgian Cat Ine Joris wordt een kleine nachtmerrie

De Brax-Hal in Boom zat afgeladen vol. Van de tribunes tot het café. Wie wat laat was gekomen, moest zoeken naar een parkeerplek. De terugkerende Joris leek zich in haar wedstrijdfocus te verzinken en leek met weinig zenuwen aan de partij te beginnen. Uiteraard ging de Belgian Cat wel meteen voor een score, maar de afwerking liet haar in de steek. Tot tweemaal toe. Boom scoorde intussen via toptalent Sam Van Buggenhout, terwijl Hanne Mestdagh haar eerste driepunter feilloos binnen knalde.

Joris ging dan maar passes uitdelen: goed voor twee mooie assists. Het eerste kwart, met best wel fysiek basketbal tussen twee ploegen die mekaar waard zijn, eindigde uiteindelijk 13-16 voor de bezoekers na een score van Joris. Het grote gelijk van coach Philip Mestdagh, die zijn poulain met wilde gebaren en geschreeuw de perfecte loopbeweging deed maken.

Ook in het tweede kwart was de spanning te snijden. Van Buggenhout pakte uit met een bloedmooie assist voor Jaelencia Williams, die wat later haar tegenstander gek draaide onder de ring en Boom een kleine voorsprong gaf: 25-22. Joris bleef kansen krijgen, maar ze missen. Vooral vanaf de driepuntlijn, tot frustratie van coach Mestdagh. De Belgian Cat ging het dan maar anders aanpakken door fouten en vrije worpen af te dwingen.

Bij Boom was er intussen een puike prestatie van de amper 18-jarige Habibatou Bah, die 7 punten scoorde op acrobatische wijze. De Phantoms doken zo de kleedkamers in met een bonus van vier punten: 32-28.

Phantoms domineren kwart vier

Het moest dus beter bij de Spurs en Hanne Mestdagh toonde hoe het moest door haar lichaam in de strijd te gooien en een offensieve rebound te pakken, goed voor een verkleining van de kloof naar slechts 1 punt. Van Buggenhout – afgelopen zomer teruggekeerd na een periode bij Braine – liet zich echter niet onbetuigd en knalde een driepunter binnen. Mestdagh, Hanne dan, maakte zich tussendoor wat druk in het gebrek aan offensieve efficiëntie van Kortrijk. Van wie zou ze dat hebben? Maar de Spurs kwamen na een knappe drive van Marie Vervaet wel 40-41 voor. De Phantoms rechtten echter de rug met enkele jumpers, goed voor een 48-46 bonus.

Wat meteen een vijf- en dan een achtpuntenkloof werd bij de start van de laatste tien minuten. Coach Mestdagh draaide met zijn ogen en moest wat bedenken. Joris probeerde het nog eens met een drive, maar niks viel voor de Cat die 17 jaar lang in Boom speelde. Na drie minuten spelen waren de Spurs nog steeds scoreloos in het kwart. Een minuut later nog steeds, terwijl Van Buggenhout het verschil optrok tot 10 punten. Joris verspeelde vervolgens de bal en klopte uit frustratie op een muur. Gelukkig scoorde Lisa Foucart dan drie vrije worpen: 57-50 halfweg kwart vier.

Maar enige hoop op een late comeback van Kortrijk werd in de kiem gesmoord door Van Buggenhout, die zich ontpopte tot vrouw van de match met 17 punten, 7 rebounds en 2 assists. Joris sloot haar terugkeer af met 9 punten, 13 rebounds en 3 assists, maar ze raakte amper 1 op 14 schoten.

Uiteindelijk werd het een zege met een bonus van 10 punten voor Boom, dat ook de heenwedstrijd gewonnen had van de Spurs. In de stand blijft Boom vierde, Kortrijk vijfde.

© VDB

Philip Mestdagh: “We zijn hardleers”

Na afloop droop de ontgoocheling eraf bij coach Mestdagh. “Ons seizoen is nog niet top geweest”, sakkert de ex-bondscoach. “We kunnen niet langer de top vier halen. Het wordt dus opladen voor iets anders: vijfde worden en stunten in de play-offs. Ik heb het in de kleedkamer nog gezegd: als we het moeilijk krijgen, dan gaan we individueel spelen. Maar daar hebben we de spelers niet voor. Ze moeten beseffen dat er ball movement moet zijn, nu zijn we veel te statisch. We zijn echter hardleers, zaken oppikken is ook een talent. Zo kan niemand bij ons een goed screen zetten. Hanne gaat het nog eens tonen op training. Ze vindt het ook zo erg voor mij dat het project nog niet van de grond komt. Ook voor de club en haar ploegmaats, maar in de eerste plaats voor mij.”

“De top vier was echt ons doel, met iemand als Ine Joris erbij. Maar ze miste de start door een blessure en toen verloren we cruciale duels tegen Waregem en Boom. Ine speelde nadien wel een paar goeie wedstrijden. Ze wil écht, altijd en overal. Maar ze heeft iemand nodig die creërt voor haar en Claudia Perica brak bij ons onlangs haar hand. Spijtig, want ze had meer verwacht van deze wedstrijd. Dat ik hier beschouw als een poulain? Ja, ik ben graag met haar bezig. Het moet ook want de spoeling in België is flinterdun. Het geeft me voldoening om haar vorderingen te zien maken.”

Mestdagh verdween even uit de spotlights door een burn-out. Nu is hij helemaal terug, als een emotionele en gedreven coach. “Ik doe dit gewoon zo graag, het is mijn leven. Vorig jaar was het moeilijk. Ik had ook eindelijk waar ik zo hard voor gewerkt had, een stap naar Frankrijk. Maar toen liep ik op een platte batterij. Zonde. Maar toen ik beter werd, voelde ik het weer kriebelen. Het gaat gewoon moeilijker dan gedacht (lacht). Of ik iets veranderd heb in mijn leven? Niks ingrijpend, maar ik pak wel twee halve dagen puur voor mezelf. Dan ga ik wandelen of een fietstocht maken, bijvoorbeeld.”

© VDB

Hanne Mestdagh: “De mentaliteit zit verkeerd”

Het was eraan te zien tijdens de wedstrijd dat Hanne Mestdagh geen plezante avond beleefde in Boom. Niks lukte bij de Spurs.

“Ik ben heel slechtgezind”, bijt de gewezen Belgian Cat op haar tanden. “Er werkt gewoon bitter weinig bij Kortrijk dit seizoen. We zijn nu al vijf maanden bezig en we blijven dezelfde fouten maken, ongelooflijk. Op deze manier is het niet leuk spelen. Dat ligt ook aan mij, ik wil mezelf absoluut niet vrijpleiten, maar... (zucht). Misschien moet iedereen zich toch eens in de spiegel kijken en vragen beginnen stellen. Weet je, naast het veld klikt het en is het leuk. Maar op het veld moet er gevochten worden. Dit is basketbal, smijt je een keer met de nodige passie! Dat mis ik enorm. Er worden op training constant dingen uitgelegd, maar er verandert precies nauwelijks iets als we een match spelen. De mentaliteit zit scheef op dit moment en dat is problematisch.”