Olivier Philippaerts wint Silver Tour Grand Prix in Spanje, zeven Belgen in barrage

Olivier Philippaerts heeft zaterdag de Silver Tour Grand Prix van de tweede week van de CSI-jumping in het Spaanse Oliva (Valencia) gewonnen. Met de 8-jarige merrie Precious was de 29-jarige Limburger de Italiaan Lorenzo de Luca en zijn Belgische merrie Presence 1.21 te snel af.

Veertien ruiters sprongen de barrage, daarbij maar liefst zeven Belgen. Bovendien waren twaalf van de veertien paarden in de barrage Belgisch. Niels Bruynseels (Credibilis), Gudrun Patteet (Naturele), Koen Vereecke (Pia) en Fabienne Daigneux-Lange (Sauveniere) lieten ook alle balken liggen en namen de plaatsen drie tot zes in. Jérôme Guéry (Jyrado) en Pieter Devos (Casual) eindigden met vier strafpunten op de dertiende en veertiende stek. De top zeven had een Belgisch paard onder het zadel.

Constant Van Paesschen won vorige week met Diaz de Gold Tour Grand Prix en doet daarin zondag met dezelfde 10-jarige Franse merrie opnieuw een gooi naar de zege. Vrijdag wonnen Van Paesschen en Diaz alvast de kwalificatieproef. In een snelheidsproef op 1m45 lieten ze de Zuid-Afrikaan Oliver Lazarus (Butterfly Ennemmel) en de Française Marie Hecart (Vahinee) achter zich.