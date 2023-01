Van een zware bevalling gesproken: baby weegt maar liefst 7,3 kilo bij geboorte

Op een kraamafdeling is een pasgeborene van boven de vijf kilo al een flinke uitzondering, groot was dan ook de verbazing toen de baby van de Braziliaanse vrouw Cleidiane Santos dos Santos maar liefst 7,3 kilogram bleek te wegen. “Dit had ik niet verwacht”, zegt de kersverse moeder.

Angerson Santos kwam op woensdag 18 januari met een keizersnede op de wereld in Parintins, in het noordwesten van Brazilië. De 27-jarige Cleidiane Santos dos Santos kreeg een dag eerder tijdens een consultatie in de veertigste week van de zwangerschap te horen van de verloskundige dat haar baby te groot was voor een natuurlijke bevalling.

Amper 24 uur later werd Angerson geboren met een gewicht van 7,3 kilogram en een lengte van 59 centimeter, zowat 8 centimeter meer dan gemiddeld. De geboorte werd al snel opgepikt door plaatselijke media en sympathisanten zamelen nu luiers en kledij in voor baby’s van negen maanden tot een jaar oud, om de kersverse ouders te helpen.

Toch gaat het niet om de zwaarste Braziliaanse baby ooit: in 2005 woog Ademilton dos Santos maar liefst 7,6 kilogram bij zijn geboorte. Het wereldrecord staat al meer dan 60 jaar op naam van een Italiaanse baby die 10,2 kilogram aantikte toen hij in 1955 het levenslicht zag.