Fans van Ajax en Feyenoord massaal aanwezig op laatste, vurige training voor De Klassieker: “Schreuder neemt vaak een beetje verkeerde beslissingen”

Zondag staat het Nederlandse voetbal in het teken van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Dat het een warme namiddag zal worden in de Rotterdamse Kuip was zaterdag al duidelijk toen beide teams een laatste training afwerkten.

Rond 11u werkten zowel de selecties van Ajax (op sportcomplex De Toekomst in Amsterdam) en Feyenoord (op Varkenoord in Rotterdam) hun laatste training af in aanloop naar de altijd beladen ontmoeting tussen beide Nederlandse grootheden.

De Rotterdamse spelers van trainer Arne Slot werden met vuurwerk en fakkels onthaald op het veld van het jeugdcomplex. De wind zorgde ervoor dat de spelers een tijdje niet te zien waren in de rook. Normaal gesproken traint Feyenoord op het nieuwe trainingscomplex 1908, maar voor de laatste training voor De Klassieker week de club uit naar Varkenoord, vlakbij De Kuip. Aan beide kanten van het veld stond een groot aantal fans.

Ook in Amsterdam werd vuurwerk afgestoken toen de spelers van Ajax het veld betraden. De voetballers applaudisseerden voor de fans op de tribunes.

De topper in de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur. Fans van Ajax zijn niet welkom in de uitverkochte Kuip. Feyenoord heeft uit voorzorg netten opgehangen om te voorkomen dat supporters vuurwerk of andere voorwerpen op het veld gooien. De Klassieker is extra beladen omdat het de eerste keer is dat Steven Berghuis sinds zijn transfer van Feyenoord naar Ajax terugkeert in een volle Kuip. Berghuis kreeg na zijn overstap te maken met ernstige bedreigingen.

Ook rond De Kuip zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen, onder meer om de aankomst van de spelersbus van Ajax zonder problemen te laten verlopen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil niet zeggen hoeveel politieagenten hij heeft ingeschakeld, maar zei vrijdag in het tv-programma Jinek wel dat de maatregelen “miljoenen” kosten.

Schreuder en verkeerde beslissingen

Feyenoord gaat aan kop in de Eredivisie en heeft 5 punten voorsprong op Ajax. Voor de Amsterdammers is een driepunter cruciaal na vijf partijen zonder winst. “Nu is het een heel andere wedstrijd. Deze moeten we gewoon pakken. Schreuder gaat dat regelen”, klinkt het bij een Ajax-fan op sportcomplex De Toekomst. Anderen hebben er dan weer minder vertrouwen in.

“Ik denk gewoon dat Schreuder weg moet en dan komt het wel goed”, klinkt het bij een jongeman. “Ik denk dat Schreuder vaak een beetje verkeerde beslissingen neemt”, is iemand anders van mening. “Al ben ik natuurlijk geen trainer, ik ben één van de 17 miljoen trainers.”

Enkele beelden vanuit Rotterdam en Amsterdam:

