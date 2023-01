LikeMe domineert op Gala van de Gouden K’s

De #LikeMe-cast koos voor een gouden outfit bij het jaarlijkse Ketnetgala en dat leek symbolisch. Naast de prijs voor Ketnet-serie ging Francisco Schuster een Gouden K mee naar huis als beste acteur. Zijn personage Yemi werd vorig jaar het slachtoffer van pesten en dat dat hij uitgerekend nu won, maakte het voor Francisco helemaal bijzonder. “Ik ben heel dankbaar dat ik deze verhaallijn mocht spelen. Ik kreeg enorm veel persoonlijke berichten, die duidelijk maakten dat veel mensen er echt iets aan hadden. De impact op de jongelui was enorm en dat is eigenlijk nog belangrijker dan het winnen van de award”, klonk de eerste reactie van Francisco.

© BELGA

#LikeMe zorgde ook voor een ‘battle of the babes’ want Pommelien Thys en Camille namen het tegen elkaar op in de categorieën Artiest en Song. Ze verdeelden de buit netjes in twee. “Ik deed een extra vreugdedansje. Artiest was de categorie die ik het liefst wou winnen. Afgelopen zomer mocht ik zo veel optreden en ik vind het bijzonder lief dat de Ketnetters mij hiervoor beloond hebben”, straalde Camille. Pommelien Thijs bleek al even gelukkig. “Het was zo’n spannende avond want ik was zowel met #LikeMe als solo genomineerd. Ik ben blij dat #LikeMe won maar het is natuurlijk heerlijk om de Gouden K voor Song mee naar huis te nemen. Ongewoon is zo’n heerlijk nummer, daarom wou ik stiekem die award ook het liefst winnen”, erkende Pommelien. Als er een award was voor de meest spraakmakende outfit van de avond, dan hadden Pommelien en Camille wellicht opnieuw moeten wedijveren. Pommelien verraste met de groene outfit met centraal een uitgesneden hart. Camille koos voor een jurk vol met eigen foto’s van het afgelopen jaar.

© BELGA

Bij de andere winnaars was er grote vreugde bij het Ketnet-nieuwsprogramma Karrewiet, dat éindelijk een nominatie kon verzilveren. The Masked Singer werd het favoriete Familieprogramma, terwijl kunstschaatster Loena Hendrickx tot haar grote verrassing Surprise van het jaar werd. “Dit voelt overweldigend want ik ben niet gewend om in de spotlight te staan”, klonk het bescheiden bij Loena. “Het is fijn dat een minder bekende sport hier onder de aandacht komt en ik hoop dat meer jongeren hierdoor zin krijgen om ook met schaatsen te beginnen.”