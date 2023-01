Westerlo-spits Lyle Foster heeft toptransfer bijna beet: Burnley wil 7 miljoen plus 3 miljoen aan bonussen neertellen voor de Zuid-Afrikaan

De club van Vincent Kompany hengelde al een tijdje naar Fosters diensten maar de Kempenaars wilden het onderste uit de kan halen. De papieren moeten nog getekend worden, maar nu bovenstaand bedrag op tafel ligt, speelde hij in Waregem in principe zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem. Foster was sinds juli 2021 aan de slag was bij Westerlo en wordt de uitgaande recordtransfer.