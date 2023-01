Pommelien Thijs grote blikvanger op Gala van de Gouden K’s door opvallende outfit

Pommelien Thijs was de grote blikvanger bij het tiende Gala van de Gouden K’s en niet alleen omdat ze dubbel in de prijzen viel. De populaire zangeres en actrice viel ook op met haar groene outfit, met centraal een groot open hart. Een in de smaak vallende maar verrassende keuze voor een gala dat op de jongerenzender Ketnet wordt uitgezonden.

“De fans zijn altijd zo lief. Ze tonen heel vaak een hartje als ze me zien. En vandaag wint #LikeMe als serie maar bovendien werd ik ook solo bekroond met beste song, de prijs die ik het liefst wou winnen. Met mijn outfit geef ik gewoon een hartje terug aan iedereen. Meer moet je daar niet achter zoeken”, verklaarde Pommelien.

De veelbesproken outfit blijkt ontwerp van het Limburgse fashion icoon Jordy Arthur. Zijn werk is ook Pommelien duidelijk niet ontgaan. “Voor een gala doe ik altijd mijn best. Het is een ideaal excuus om extra uit te pakken, dit keer met een ontwerp van Jordy Arthur. En nog één keer in het groen, de kleur die ik al de hele zomer droeg”, motiveerde Pommelien de keuze.