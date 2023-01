Nick uit ‘Blind getrouwd’ zet nieuwe stap met zijn vriend: “Klaar voor geweldige momenten samen”

Op televisie werd Nick gekoppeld aan Gentenaar Christophe Ramont. Hoewel alle voortekenen gunstig leken te zijn, besloten de twee uiteindelijk toch als vrienden uit elkaar te gaan. Een tijdje later leerde Nick (41) iemand anders kennen. Hoewel de twee al geruime tijd een koppel vormen, blijft zijn nieuwe partner uit de media. Soms duikt de man wel op foto’s op, maar blijft hij onherkenbaar.

Dat gebeurde nu ook bij een foto die Nick plaatste op Instagram in hun gloednieuwe keuken. Op de foto is te zien hoe hij een innige omhelzing krijgt van zijn vriend, maar je ziet enkel dienst achterkant. Met een fles champagne in de lucht en de sleutels van hun nieuwe nest in de hand lijken ze dolgelukkig. “Officieel ons huis”, klinkt het. “Klaar voor geweldige momenten samen.” Voor Nick is deze nieuwe stap in hun relatie een mooie opsteker na de problemen van vorige herfst. Hij liep immers een besmetting met malaria op en moest naar het ziekenhuis. Het herstel vergde flink wat tijd.