Opnieuw niets voor KV Oostende: Cercle Brugge gaat in extra tijd alsnog met zege aan de haal

KV Oostende tegen Cercle Brugge, ofwel Thalhammer tegen Muslic, vroeger collega’s bij groen-zwart. Maar nu niet meer de beste vrienden. De punten die KVO broodnodig had, zou het alleszins niet cadeau krijgen. Nu de Kustboys op de voorlaatste plaats hangen , tijgt de druk week na week. En of die verlammend werkt: met nul op vijftien zakte het vertrouwen onder het vriespunt. En als Cercle, dat eigenlijk nog niet over de middenlijn was gekomen, dan na 24 minuten scoort uit de eerste kans, weet je dat het moeilijk wordt. Ueda slalomde handig voorbij Phillips en legde koudweg de bal in doel. Oostende was wel weer met het nodige enthousiasme gestart maar liet in de openingsfase een mogelijkheid liggen nadat Siquet goed gevolgd was op Durdov. Het was aanvankelijk weer de avond van nét niet voor KVO, ook toen Ndicka net voor de rust nog de pas afgesneden werd door Francis. “Allez Ganaye, chante avec nous”, zongen de thuisfans, een sneer naar de CEO van KVO.

VAR schiet KVO te hulp

Want aanspraak maken op een overwinning deed KV Oostende lang niet. Cercle begon met en voorsprong aan de tweede helft en toonde zich ook meteen veel gretiger. Popovic legde de 0-2 al na tien minuten in doel, maar een minutenlange VAR-interventie wees op een teentje buitenspel. Thalhammer greep nog voor het uur in en bracht met Dwomoh en Atanga twee verse krachten. Niet dat zij meteen het spelbeeld veranderden, maar in minuut 63 kreeg KV Oostende wel plots een penalty. Ndicka werd aangelopen in de zestien door Siquet: Visser gaf geen krimp, maar de VAR had het wél gezien. Met wat vertraging mocht Ambrose de gelijkmaker netten. Daar ging trouwens wat geluk mee gepaard, want Warleson duwde de bal nog tegen de paal. In de Versluys Arena, waar men op een mooie opkomst mocht rekenen voor het West-Vlaams onderonsje, maakte men zich op voor een spannend laatste halfuur. Kansen afdwingen bleek een hels karwei voor KVO, dat echt wel drie punten nodig had. Maar nog een penalty? Die was meer dan welkom. Ravych tikte Durdov aan en deze keer wees Visser wél meteen naar de stip. Het gejuich in de tribunes verstomde snel toen de ref op zijn oortje drukte. Alwéér kwam de VAR tussen, en deze keer met minder goed nieuws voor de Kustboys. Visser had geen twintig seconden aan het schermpje nodig om zijn beslissing terug te draaien. Als Oostende de zege wou, moest het de klus zelf gaan klaren.

© BELGA

Hongerige Hotic

Op een grote kans was het wachten tot minuut 88, al was KV Oostende toen al eventjes aan het aandringen. Durdov kopte het leer tot bij Atanga, maar die miste zijn schot volledig. Oostende had evenwel niet meer op Dino Hotic gerekend, door contractperikelen maar ingevallen in 88. Die stond nog geen twee minuten op het plein toen hij de 1-2 staalhard voorbij Phillips knalde. Hongerige Hotic mikte daarna zelfs nog een vrije trap tegen de paal. KVO plat tegen het canvas én nog dieper in de miserie. Het telt nu al minstens drie punten achterstand op plaats nummer 15, want Eupen heeft nog een afgelaste match tegen Genk te goed. Het moge duidelijk zijn: het degradatiespook vertoeft tegenwoordig graag aan zee.

KV Oostende:Philips,Capon, Rodin, Tanghe, Sakamoto, Amade, Rocha (58’ Dwomoh)(88’ Urhoghide) , Ndicka, Batzner (58’ Atanga), Durdov, Ambrose

Cercle Brugge: Warleson; Ravych Popovic, Daland; Siquet (82’ Gboho), Lopes, Vanhoutte, Abu Francis, Deman, Somers, Ueda, Denkey (88’Hotic)

Doelpunten: 24’ Ueda (Siquet) 0-1, 66’ Ambrose (strafschop) 1-1, 90’ Hotic (Deman) 1-2

Gele kaarten: 60’ Amade (fout), 65’ Siquet (fout), 67’ Atanga (fout), 89’ Ambrose (fout)

Scheidsrechter: Lawrence Visser

Toeschouwers: 4359