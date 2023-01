IN BEELD. Prinsessenjurken, Hollywoodglamour en een opblaaspak op Gala van de Gouden K’s

De deelnemers van Down the road. — © BELGA

Pommelien Thijs en Camille drukten hun muzikale stempel op 2022 en dat zetten ze op de rode loper nog eens extra in de verf. Camille koos een wel heel persoonlijke jurk. “We hebben er echt werk van gemaakt. Samen met mijn stylist Jody Van Geert bedacht ik een jurk met allemaal foto’s van vorig jaar. Omdat 2022 zonder twijfel één van de mooiste jaren van mijn leven was. Nicky Vankets maakte de jurk en ik ben er heel erg blij mee”, genoot Camille.

Pommelien was zo mogelijk nog opvallender: ze gaf zich een stukje bloot met een ontwerp waarin een hart centraal stond. Het was meteen de meest besproken outfit van de avond. “Voor een gala doe ik altijd mijn best. Het is een ideaal excuus om extra uit te pakken, dit keer met een ontwerp van Jordy Arthur. En nog één keer in het groen, de kleur die ik al de hele zomer droeg”, motiveerde Pommelien de keuze.

Ook Céline Verbeeck van Nachtwacht liep in de kijker, stralend zwanger in een rode glitterjurk. Loes Van den Heuvel kwam nog één keer aanzetten als Carmen uit FC De Kampioenen. Kunstschaatster Loena Hendrickx deed niet onder en ging helemaal voor glitters. “Ik vreesde een beetje dat ik overdressed zou zijn maar als ik even rondkijk, moest ik me daar geen zorgen over maken”, grapte Loena.

Aster Nzeyimana en Danira Boukhriss waren al helemaal in de sfeer van The Greatest Dancer, dat binnen twee weken van start gaat. Nog een opvallend duo: Jens Dendoncker en Julie Van den Steen. En ook met twee: K3 want Hanne bleef nog even rustig thuis met haar pasgeboren baby. De BV’s hadden duidelijk goed begrepen dat ‘Feest!’ de dresscode van de Ketnet-avond was. En dan moest het feestelijke gala nog beginnen....

(Guy Van Vliet)