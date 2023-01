Niet de ideale voorbereiding: Sven Nys moet in Benidorm meteen gestolen fietsen gaan aangeven bij politie

Zondag strijkt de Wereldbeker veldrijden neer in Benidorm. Een uitje naar Spanje zou altijd leuk moeten zijn normaal, maar voor Sven Nys kon het niet slechter beginnen op Spaanse bodem.

Nys moest namelijk meteen naar het plaatselijke politiekantoor afzakken om aangifte te doen van enkele gestolen fietsen. Tijdens de verkenning van het (snelle) parcours in de badplaats werden namelijk zowel Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) als Fleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal) het slachtoffer van diefstal.

Nys stapte bijgevolg samen met de ouders van de Bocholtse Moors naar de politie in de hoop de twee ontvreemde fietsen te recupereren. “Shirin stapte van haar fiets, draaide zich even om en plots was haar fiets weg”, vertelde Nys.