Sneeuw leidt tot chaos, stroomuitval en doden in Tsjechië en Polen

Zware sneeuwval heeft zaterdag in Tsjechië, Polen en Slowakije op grote schaal stroomonderbrekingen en verkeersongevallen veroorzaakt. Daarbij vielen in Tsjechië en Polen zelfs doden.

In de Tsjechische gemeente Hertvikovice is zaterdag een automobilist gedood door een boom die op zijn auto viel, zo meldt het persbureau CTK. Ook in Praag viel een dode in het verkeer.

In het Poolse dorp Wawrzka, ten zuidoosten van Krakau, is een 70-jarige zorgbehoevende vrouw overleden toen haar zuurstoftank uitviel nadat de stroomvoorziening het liet afweten, zo meldde het persagentschap PAP zaterdag. Familieleden hadden de ambulance en de brandweer gewaarschuwd, maar de brandweerwagen die haar een vervangtoestel moest brengen, verongelukte onderweg in een sneeuwstorm.

In Polen zaten meer dan honderdduizend huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit, volgens berichten van PAP. In de meeste gevallen waren bomen die op elektriciteitskabels vielen de oorzaak.

Ook in Slowakije werd de stroomvoorziening van duizenden huishoudens onderbroken als gevolg van het weer, en de politie maakte melding van talrijke door het weer veroorzaakte verkeersongevallen.

