Mel B vond opspelden speldje door prins William “vrij gênant” vanwege decolleté: “Ik heb me geëxcuseerd”

Mel B, oftewel Melanie Brown, vertelde erover in het Amerikaanse tv-programma Live With Kelly and Ryan. Het kwam immers ter sprake dat Mel vorig jaar werd onderscheiden op Buckingham Palace. De zangeres dacht een slimme keuze gemaakt te hebben door te kiezen voor een oranje jurk met split over haar decolleté. Ze had de jurk niet zomaar gekozen. Die kwam uit de collectie van haar Spice Girls-collega Victoria Beckham.

Alles ging goed tot de officiële ceremonie begon. “Plotseling realiseerde ik me dat prins William me een speldje zou aanbrengen net ter hoogte van mijn borst”, blikt ze terug. “Toen het zover was, heb ik me bij William geëxcuseerd. Volgens haar wist Victoria Beckham wat er stond te gebeuren en wou ze met Mel een grap uithalen.

De Britse popster werd in mei 2022 onderscheiden vanwege haar inspanningen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Bij die koninklijke onderscheiding hoort in het Verenigd Koninkrijk de titel MBE.