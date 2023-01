Dries Mertens en Galatasaray worden met negende competitiezege op rij steviger leider in Turkije

Mertens stond na zijn knappe doelpunt in de beker in het begin van de week opnieuw in de basis bij Galatasaray. Tegen Antalyaspor kwam de 35-jarige Rode Duivel, die in blessuretijd gewisseld werd, niet tot scoren. De thuisploeg kwam op voorsprong via spits Mauro Icardi (49.), maar zijn doelpunt werd niet veel later uitgewist door Luiz Adriano (54.). Met een eigen doelpunt rond het uur deed Antalyaspor zichzelf uiteindelijk de das om.

Galatasaray telt nu 45 punten, zeven meer dan het Fenerbahce van Michy Batshuayi. De nummer twee moet maandag wel nog aan de bak.