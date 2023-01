Chef Peppe neemt oorkonde van Gulle Lach in ontvangst

Peppe Giacomazza heeft zaterdagavond de oorkonde van de Orde van de Gulle Lach in ontvangst mogen nemen in de Limburghal in Genk. Hij is de 51ste bekende Belg die hiervoor gelauwerd werd.

De Confrérie van de Orde van de Gulle Lach reikt jaarlijks een award uit aan mensen die zich verdienstelijk maken op vlak van humor in de samenleving. In het verleden gingen de oorkondes onder meer naar de eerste ministers Gaston Eyskens, Leon Tindemans en Wilfried Martens. Ook oud Europees president Herman Van Rompuy heeft de trofee in huis staan. Daarnaast kregen heel wat Belgen die actief zijn in cultuur- en andere sectoren de gegeerde prijs. Voor de eerst keer in het bestaan van de Confrérie gaat de oorkonde naar een chefkok. Peppe kruidt zijn eten als tv-kok niet zelden met een vleugje humor. Ook in zijn eigen keuken streeft hij in alle ernst naar kwalitatieve gerechten die nog meer smaak krijgen als ze tot stand zijn gekomen met een lach. De uitreiking maakt deel uit van de jaarlijkse Prinsenpronkzitting waar ook de 66ste stadsprins wordt aangesteld. (cn)