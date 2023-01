Tot een uur aanschuiven in Shopping 1: “Te veel volk tegelijk”

De lange files in het winkelcentrum leidde tot heel wat ergernis bij de bezoekers. — © Chris Nelis

Heel wat ergernis in de parking van Shopping 1 zaterdagavond waarbij zowel toekomende als vertrekkende bezoekers tot bijna een uur in de file stonden. Volgens medewerkers van het winkelcentrum omdat er te veel mensen tegelijk toekwamen en wilden vertrekken.

Wat er de oorzaak van is dat er zaterdagavond een grote toeloop was naar Shopping 1 is niet meteen duidelijk. Vast staat wel dat het heel wat tijd kostte om binnen te geraken en een parkeerplaats te bemachtigen. Maar ook het winkelcentrum verlaten verliep niet van een leien dakje. Volgens sommige bestuurders duurde het bijna een uur alvorens te kunnen buiten rijden.

En dat had ook gevolgen voor de mensen die hun parkeerticket betaald hadden maar de toegelaten tijd om de parking te verlaten ruim overschreden hadden. Zij moesten in principe terug naar de automaat om voor de resterende tijd te betalen. Om dat en nog meer file te voorkomen werd een medewerker aan de slagboom gezet om er op toe te zien dat de mensen toch naar buiten konden zonder veel vertraging te veroorzaken. Het leidde hoe dan ook tot heel wat ergernis bij bezoekers van Shopping 1. Volgens medewerkers van het winkelcentrum zijn de lange files het gevolg van toeval waarbij heel veel mensen gelijktijdig toekwamen en weer wilden vertrekken. Het management van Shopping 1 was zaterdagavond niet bereikbaar voor een reactie. (cn)