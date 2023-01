Kansen bij de vleet langs beide kanten, maar spektakelwedstrijd tussen Zulte Waregem en Westerlo kent geen winnaar

Drie dagen na de zege in Anderlecht, hoopte Essevee ook tegen Westerlo de drie punten thuis te houden maar de bezoekers uit de Kempen lieten meteen voelen dat ze ook met de nodige ambities naar West-Vlaanderen waren afgezakt. Westerlo eiste meteen de bal op en liet de thuisspelers bewust achter de bal aanhollen.

Bij de thuisploeg voerde coach Leye trouwens slechts twee wissels door. De geschorste Ciranni werd vervangen door Ndour, terwijl Miroshi na een gele schorsing zijn plek in de defensie opnieuw mocht innemen. Hierdoor startte Lopez net als de volledig herstelde Vossen op de bank. Bij de bezoekers kregen Reynolds en Van Eenoo de voorkeur op Dierckx en Chadli.

Het vroege offensief van Westerlo leverde al snel succes op. De Cuyper verstuurde een prima voorzet vanop links, Foster won vlot zijn luchtduel en Neustädter mocht vervolgens de bal over de doellijn duwen (0-1). Zulte Waregem besefte meteen dat er een lastige partij zou volgen en schakelden meteen een versnelling hoger. Ondertussen keken alle fans met argusogen naar het optreden van ref Van Driessche die vorige week niet meteen een goede beurt maakte tijdens Seraing – Standard.

© BELGA

De thuisfans merkten dat hun team allesbehalve aangeslagen was door die vroege achterstand. Fadera en Gano vormden hierbij de belangrijkste speerpunten van Essevee. Toch bleef Bolat lange tijd vooral een aandachtige toeschouwer. Echt werk opknappen, zat er voor rust niet meteen in voor de ervaren doelman van de Westelse Kemphanen, die wel vrolijk bleven prikken met snedige counters.

Achterin bij Essevee oogde allemaal dan ook het net iets minder bedrijfszeker. Toen Foster ontsnapte aan de dekking van Derijck, was het meteen alle hens aan dek bij Zulte Waregem. Nene dook plots moederziel alleen op voor Bossut maar die bevestigde nog maar eens zijn bloedvorm en hield de Malinees met een puike reflex van een doelpunt.

Terwijl Fadera bijzonder veel hinder leek te ondervinden van de winterse grasmat, kwam ook Brüls amper in het stuk voor. Al te vaak leed hij balverlies en zo stokte het samenspel bij Essevee in die eerste helft. Westerlo was perfect klaargestoomd door De Roeck en liep de looplijnen van Vormer en Brüls consequent dicht.

Vermits Ndour op rechts nauwelijks wat klaar kreeg tegenover De Cuyper, probeerde hij het dan maar eens door de as. De kleine dribbelaar murwde zich op karakter door de bezoekende defensie en bediende Vormer maar de Nederlander stuitte op een attente Bolat. Aan de overkant knalde Madsen in de herneming nog nipt over.

Ontevreden Leye brengt Vossen na rust

Halfweg greep Leye resoluut in. Vossen en Lopez losten de matige Rommens en Sôrmo af. Bij de bezoekers bleef Neustädter in de kleedkamper. In zijn plaats kwam Seigers postvatten in het hart van de Westelse defensie. Die personele wissels luidden een boeiende tweede helft op. Daarbij was de eerste noemenswaardige kans voor de thuisploeg: Brüls legde aan vanop ruim 20 meter maar zijn schot zoefde een metertje naast de kooi van Bolat.

Essevee probeerde het tempo op te krikken maar bij de bezoekers haalden men alle trucjes van de foor uit de kast om het tempo te drukken. In de tegenaanval bleef Westerlo ook levensgevaarlijk. Nene snoepte de bal af van een onzekere Ndour en trok op avontuur. De aanvaller stak het hele veld over maar besloot niet op het doel van Bossut. Snel naar de overkant waar Gano voor een keer in de rol van aangever kroop maar zijn voorzet werd door Vossen voorlangs gekopt.

© BELGA

Op het uur haalde Leye de zwakke Ndour naar de kant en gooide Drambaiev in de strijd. Hierdoor verhuisde Fadera naar rechts. Ondertussen was Bossut nog maar eens van goudwaarde voor zijn team: op een knap schot van Foster hield de 37-jarige goalie zijn ploeg andermaal overeind. Even later toonde hij zich ook bij de les op een prima afstandspoging van Madsen.

Westerlo nam inderdaad geleidelijk weer het initiatief over, terwijl Essevee te slordig bleef acteren. De bezoekers bleken evenwel in het zelfde bedje zieken en verzuimden de match op slot te gooien. Ondertussen kon bij de thuisploeg Gano niet meer verder door een hamstringblessure. Een serieuze tegenvaller voor Essevee met het oog op het vervolg van de degradatiestrijd.

Toch scoorde Zulte Waregem uitgerekend net na deze wissel de gelijkmaker. Drambaiev gooide de bal goed voor doel en Vossen liet Bolat kansloos met een rake kopbal (1-1). Een minuutje later stond het zelfs al bijna 2-1 maar Vossen knalde de bal - op aangeven van Vormer - pardoes op Bolat. Een afstandsschot van Vormer miste dan weer de juiste richting.

© BELGA

Westerlo schreeuwde dan weer voor een strafschop nadat Miroshi een poging van Chadli van de lijn keerde. Mét de hand, meende de bank van Westerlo maar ref Van Driessche gaf geen krimp. Ook vanuit Tubeke bleef het stil; dus kwam Essevee met de schrik vrij. Tijd voor een snelle tegenstoot dachten de tegenspelers maar het schot van Ramirez ging nipt over.

De toeschouwers kregen nu echt waar voor hun geld. Ook Brüls legde nog eens goed aan maar ook zijn poging miste de juiste richting. Bolat besloot dan maar tijd te winnen maar dat kwam hem op een gele kaart te staan. Langs de zijlijn laaiden de emoties steeds feller op. Ref Van Driessche had dan ook de handen vol om iedereen onder controle te houden.

Zeker toen Vossen met een kopbal de lat teisterde en De Cuyper vervolgens aan de haal ging met de bal maar de bal over trapte. Het kon nu echt alle kanten op: Fadera kopte zowaar zelfs op de paal. Westerlo sleepte zich nu werkelijk naar het einde toe. Er werden nog vier minuten bijgeteld en Essevee gooide nog eens lijf en leden in de strijd maar een doelpunt viel er niet meer. 1-1 dus, een gelijkspel waar Zulte Waregem niet veel mee opschiet. Westerlo verzuimde vooral voor rust de match te doden en bleef uiteindelijk gefrustreerd achter.

Opstelling Zulte Waregem: Bossut; Sörmo (46’ Lopez), Derijck, Miroshi; Ndour (60’ Drambaiev), Sissako, Rommens (46’ Vossen), Vormer, Fadera; Brüls en Gano (70’ Ramirez)

Opstelling Westerlo: Bolat; Jordanov (71’ Chadli), Neustädter (46’ Seigers), Tagir, De Cuyper; Reynolds, Madsen (77’ Fixelles), Van Eenoo, Van Den Keybus; Nene (89’ Vaesen) en Foster (89’ Vetokele)

Doelpunten: 9’ Neustädter 0-1, 72’ Vossen 1-1

Gele kaarten: Bolat en Lopez

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Van Driessche