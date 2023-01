Casteels en Bornauw blikken met Wolfsburg nummer twee Freiburg in, invaller Michael Frey (ex-Antwerp) verliest met Schalke

Vrijdagavond deelden RB Leipzig en Bayern al de punten in een 1-1-gelijkspel. Zaterdag kon Freiburg, nummer twee in de Bundesliga op 30 punten, mits winst in Wolfsburg tot op twee punten komen van de Rekordmeister. Zo ver kwam het niet, want Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw verpulverden Freiburg met 6-0. Wimmer, Wind (x2), Gerhardt, Baku en Waldschmidt tekenden voor de goals van de thuisploeg.

Daardoor kon Eintracht Frankfurt op een gelijk puntenaantal komen met het verrassende Freiburg. Het moest dan wel voorbij rode lantaarn Schalke 04, het nieuwe team van Michael Frey (ex-Antwerp). Dat gebeurde ook. Lindström, Borré en Buta (ook nog een bekende in Deurne-Noord) zorgden uiteindelijk voor de 3-0-winst.

© REUTERS

Bovenin het klassement is het razend spannend, want ook Union Berlin komt door een 3-1-overwinning tegen Hoffenheim op 30 stuks te staan.

In de overige twee matchen werd het 3-1 voor Bochum tegen Hertha Berlijn en bleef Stuttgart op 1-1 steken tegen Mainz. Door de driepunter maakt Bochum een sprong onderin en klimt het voorlopig uit de gevarenzone. Hertha zit er als zeventiende middenin, Stuttgart staat op de barrageplaats.