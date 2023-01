Zondag lezing Michel Van der Eycken 800 jaar Duitse Ridderorde bij Davidsfonds-Diest

Op uitnodiging van het Davidsfonds is zondag 22 januari om 10 uur de Diestse historicus Michel Van der Eycken voor een lezing te gast in de bibliotheek van Diest.

Thema van zijn lezing is ‘Ridders in de lage landen. 800 jaar Duitse ridderorde’. De lezing past in de activiteit ‘Toast Literair’ van het Davidsfonds. Na de lezing toast de Diestse afdeling van het Davidsfonds met bubbels op het nieuwe jaar.

LW