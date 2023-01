Streep door de rekening? Anderlecht-doelwit Thomas Henry in Italië geblesseerd van het veld gedragen

Anderlecht is dringend op zoek naar goals en kwam als oplossing uit bij oude bekende Thomas Henry. Een overgang leek dichtbij, maar lijkt momenteel ook weer erg ver weg.

Henry mocht in de thuiswedstrijd van zijn team Hellas Verona in minuut 82 invallen bij een tussenstand van 2-0. Er leek zo geen vuiltje aan de lucht, tot Henry zich in de extra tijd blesseerde. Er moest zelfs een brancard bijgehaald worden om de oud-spits van OHL van het veld te dragen. Henry zelf kon zijn tranen niet verbergen. Waarschijnlijk omdat hij een transfer naar Anderlecht door zijn vingers ziet glippen…

Henry, die de vervanger zou moeten worden van Fabio Silva, blesseerde zich zonder contact met een tegenspeler te maken. Afwachten hoe ernstig het juist is.