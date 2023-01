Ex-Rode Duivel Marouane Fellaini en broer betrokken bij vechtpartij tijdens avondje uit in Brussel

Marouane Fellaini maakt al enkele seizoenen furore als voetballer in China. — © rr, AFP

Gewezen Rode Duivel Marouane Fellaini (35) is afgelopen nacht slaags geraakt aan een Brussels restaurant dat ’s nachts ook als club fungeert. Volgens de politie was ook zijn broer betrokken bij de vechtpartij. De tegenpartij liep lichte verwondingen op.

Lily’s Restaurant & Club omschrijft zichzelf op de website als de nieuwe Brusselse hotspot. De plek op een boogscheut van de Louizalaan waar je mediterraans kan eten en nadien ook kan dansen. Marouane Fellaini was er vrijdagavond, samen met een van zijn broers. De ex-Rode Duivel voetbalt momenteel voor Shandong Taishan in de Chinese Super League. Het team van Fellaini beëindigde het seizoen op de tweede plaats en won ook de beker. De competitie ligt er momenteel stil. De reden dus dat Fellaini in Brussel kon zijn voor een avondje uit.

Fellaini kende de voorbije seizoenen succes in China. — © ZUMA Press

Om kwart voor één ’s nachts werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij aan Lily’s. Een politiepatrouille kwam meteen ter plaatse en moest er de broers Fellaini scheiden van twee andere kemphanen.

Waarom het viertal ruzie precies had gekregen, is onduidelijk. “Van zodra de politie ter plaatse kwam, zijn de partijen gescheiden”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere.

Camerabeelden

Volgens onze informatie verklaarden ze alle vier klappen te hebben gekregen. De versies lopen uit elkaar. Een proces-verbaal werd opgesteld, verder onderzoek moet meer klaarheid brengen over de vechtpartij. “Alle beschikbare camerabeelden zullen bekeken worden, zodat duidelijk wordt wat er precies gebeurd is.”

De Fellaini-broers werden niet opgepakt, hoewel iemand van de tegenpartij verwondingen opliep. Beiden worden eerstdaags op het politiebureau verwacht om meer tekst en uitleg te geven. De gewezen middenvelder van Standard Luik en Manchester United was zaterdag nog niet bereikbaar voor een reactie. Ook Lily’s zelf reageert niet publiekelijk op het voorval.