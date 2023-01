Aleksander Aamodt Kilde skiet op WB naar zege in tweede afdaling van Kitzbühel

Op de mythische Streif bleef Kilde met 1:56.90 de Fransman Johan Clarey, tweede op 67 honderdsten, en de Amerikaan Travis Ganong, derde op 95 honderdsten, voor.

Het is voor de 30-jarige Kilde zijn zevende overwinning van dit seizoen, de twintigste uit zijn carrière. In de tussenstand van de wereldbeker afdaling verstevigt Kilde na acht van de elf manches zijn eerste plaats. Met 620 punten loopt hij verder uit op zijn eerste achtervolger, de Oostenrijker Vincent Kriechmayr (464 punten). Die werd zaterdag vijfde nadat hij vrijdag de eerste afdaling in Kitzbühel had gewonnen. Kilde werd toen pas zestiende.

De Zwitser Marco Odermatt blijft comfortabel leider in de algemene wereldbeker met 1.186 punten, al loopt Kilde met 961 punten wel 100 punten in. Odermatt stond zaterdag door een knieblessure niet aan de start. Hij kwetste zich vrijdag tijdens de eerste afdaling, waarin hij na een foutje pas 54e werd.

Zondag volgt in Kitzbühel nog een slalom.