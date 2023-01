Noor Johannes Boe wint op WB biatlon ook de achtervolging in Italiaanse Anterselva

Voor Boe is het zijn zesde overwinning in evenveel wedstrijden in 2023. Het is zijn elfde individuele zege dit seizoen, met de estafette inbegrepen zit hij aan veertien. Boe eindigde in 31:24.4, met twee schietfouten. De tweede plaats was voor zijn landgenoot Sturla Holm Laegreid (+40.2), die foutloos bleef. De Zweed Martin Ponsiluoma (2 schietfouten) werd derde op 1:02.1.

Florent Claude moest als veertigste 4:35.7 toegeven op Boe. Hij maakte vier schietfouten. Enkel de top 60 van de sprint van vrijdag mocht deelnemen aan de achtervolging. Thierry Langer (73e) stond zo niet aan het vertrek.

In de algemene Wereldbekerstand blijft Boe zonder tegenstand aan de leiding. Hij telt 1.139 punten. Laegreid is zijn dichtste achtervolger met 920 punten. Vetle Sjaastad Christiansen, zaterdag zesde, vervolledigt de Noorse top drie met 588 punten. Claude is twintigste met 263 punten, Langer 62e met 24 punten.

Zondag staat in Anterselva nog een 4x7,5 km estafette op het programma.