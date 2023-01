Red Lion Alexander Hendrickx ondergaat zondag MRI-scan, resultaten zijn voor maandag

De 29-jarige verdediger blesseerde zich vrijdag in de laatste groepswedstrijd op het WK van de Lions, in Rourkela tegen Japan (7-1 zege). Na een strafcorner te hebben genomen werd hij geraakt door een aanstormende Japanner. Hij werd vervangen en keek de rest van het duel toe vanop de bank. Op zijn rechterknie werd meteen ijs gelegd.

Hendrickx werd op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 topschutter met veertien goals. Een ernstige blessure zou een serieuze klap zijn voor coach Michel van den Heuvel, die begin dit toernooi door enkele kwaaltjes al voorzichtig moest zijn met John-John Dohmen, Arthur Van Doren en Simon Gougnard. Reserves Maxime Van Oost en Thibeau Stockbroekx houden zich alvast klaar bij een eventueel afhaken van Hendrickx.

De Red Lions spelen dinsdag (om 14u30 Belgische tijd) hun kwartfinale op het WK hockey. De winnaar van het duel tussen Nieuw-Zeeland en gastland India is dan de tegenstander. Beide landen treffen elkaar zondag.

© BELGA

Reserve Van Oost leert bij van ervaren Lions: “Ze hebben niet voor niets alles gewonnen”

Maxime Van Oost en Thibeau Stockbroekx beleven de Wereldbeker hockey van de Red Lions in India vanaf de tribunes. De Belgische reserves, respectievelijk 23 en 22 jaar oud, doen een maximum aan ervaring op in een groep die voor de wereldtitel gaat.

“Ik ben vooral onder de indruk van de kalmte in de groep”, zei Van Oost in een reactie. “De spelers weten heel goed welke weg ze moeten afleggen om hun doel te bereiken. Iedereen weet wat hij moet doen. Elk detail is geregeld. De jongens gaan ook uitstekend om met de omstandigheden en de druk. Ze proberen ons bepaalde zaken te leren en zo een erfenis achter te laten voor de volgende generatie. Als ik zou kunnen kiezen: ik zou de mentale kracht van Vincent Vanasch, de spelvisie van Arthur Van Doren en het talent van Gauthier Boccard willen.”

Op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 kon het reservestatuut voor elke match gewijzigd worden. Dat is op het WK in India niet het geval. Een wissel in de selectie van 18 spelers is onomkeerbaar. Het is een jammere zaak voor Van Oost en Stockbroekx, die door de ongemakken bij John-John Dohmen, Arthur Van Doren en Simon Gougnard in de eerste matchen zeker minuten hadden kunnen maken.

“Ik heb altijd mijn rol als reserve geaccepteerd”, aldus Van Oost, die wel al veertien caps voor de Lions verzamelde. Indien de blessure die Alexander Hendrickx vrijdag opliep tegen Japan ernstig zou zijn, komt er misschien een opening voor Van Oost. “Ik zou natuurlijk graag spelen, maar ik ken de situatie. Ik hou me klaar.”

De Belgen tellen in India elf spelers in de kern met meer dan 200 caps. Het is voor nieuwkomers dan ook niet evident zich meteen te integreren in een selectie die alles gewonnen heeft. “Je kan veel zeggen over de leeftijd van de ploeg, maar ze hebben niet voor niets alles gewonnen”, stelde de verdediger. “Dit zijn echte topspelers. Er komen verschillende jonge jongens aan en we zullen moeten vechten voor onze plaats. We zijn hier in India goed opgenomen in de ploeg. Het leeftijdsverschil met jongens als Antoine (Kina, 26 jaar, red.), Arthur (de Sloover, 25 jaar, red.) en Victor (Wegnez, 27 jaar, red.) is ook niet zo groot.”