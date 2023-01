Attractie in pretpark valt uit: tiental toeristen hangt ondersteboven

In een Chinees pretpark hebben een tiental toeristen doodsangsten uitgestaan donderdag. Toen ze in de pendulum ride zaten, bleef de attractie vastzitten toen ze ondersteboven hingen. Er zou sprake geweest zijn van een technische storing. Na tien minuten was het probleem opgelost nadat er een personeelslid de attractie moest beklimmen om het handmatig te bedienen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.