Bijzondere lenswolk gaat viraal, wilde theorieën over UFO blijven niet uit

De dag kon donderdag niet mooier beginnen in de regio van Bursa, in het noordwesten van Turkije. Daar was er een prachtige lenswolk, of altocumulus lenticularis te zien. Door de opkomende zon kreeg het fenomeen een rode kleur en een duidelijker reliëf.

“In de bergen is dit fenomeen zeker niet uitzonderlijk. Ik zeg niet dat het schering en inslag is, maar wie bijvoorbeeld naar de Alpen reist en op de wolken let, kan het toch wel geregeld eens te zien krijgen,” zegt weerman Frank Deboosere aan VRTNWS. Toch ging deze mooie lenswolk meteen viraal op het internet, en dat zorgde voor wilde theorieën over buitenaards leven. “Het is eigenlijk een UFO die zich verborgen wilde houden voor de aarde”, is er eentje van. (tica)