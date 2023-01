Technische dienst strooit 70 ton zout tijdens eerste winterprik

Nu Koning Winter zijn intrede heeft gemaakt, is de gemeentelijke strooidienst druk in de weer om alle wegen te strooien. — © Gemeente Heers

Nu Koning Winter zijn intrede heeft gemaakt, is de gemeentelijke strooidienst sinds vrijdag druk in de weer om alle wegen te strooien.

“De mannen van de technische dienst zijn dag en nacht bezig geweest om de straten zo goed als mogelijk sneeuwvrij te maken”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Eerst gingen ze met de sneeuwruimer op pad, daarna met de strooier. Ze konden helaas niet overal tegelijk zijn.”

Er werd in eerste instantie gestrooid op de grote verbindingswegen tussen de verschillende deelgemeenten, nadien kwamen de kleinere wegen aan bod. “We kregen de vorige keer de opmerking dat niet alle straten werden aangedaan, vooral de kleine straten”, vertelt Pirard. “Dus hebben we een nieuwe, kleine strooier gekocht en die heeft nu goed dienst gedaan. In totaal hebben we ongeveer 70 ton zout gestrooid.”

Gratis strooizout

Ook de inwoners kunnen een zak strooizout van de gemeente krijgen om hun stoep sneeuw- en ijsvrij te maken. “In het laatste gemeentelijk infoblad staat er een bon voor een gratis zakje, je moet dit wel zelf gaan afhalen op het containerpark tijdens de openingsuren”, geeft Pirard nog mee. (frmi)