Monique Westenberg zet André Hazes Jr. te kijk op Instagram: “Tijd om al die ‘shitty years’ achter je te laten”

Poets wederom poets, en dat is precies wat er gaande is met André Hazes Junior en Monique Westenberg (45). De zanger, die zaterdag 29 kaarsjes mag uitblazen, werd op sociale media te kijk gezet door Westenberg nadat hij enkele weken geleden hetzelfde deed op haar verjaardag.

Op haar eigen ludieke manier wenst Monique Westenberg haar ex-vriend een gelukkige verjaardag op Instagram. Zo deelde ze een reeks foto’s van de charmezanger waarbij hij telkens op het toilet. Haar boodschap: “tijd om al die shitty years achter je te laten.” En ook. “Hoog tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

De fans vinden het alvast hilarisch en ook Hazes Jr. heeft ondertussen gereageerd op de foto’s. “Mafkees”, klonk het lachend in zijn reactie op de post.

Dat Westenberg vandaag van zich zou laten horen, stond in de sterren geschreven. Enkele weken geleden was zij jarig en toen haalde de charmezanger ook een grap uit met haar. Hij deelde toen, in de stijl van acteur Ryan Reynolds, ook een reeks foto’s waarop het gezicht van Westenberg amper of niet te zien was. Poets wederom poets dus.