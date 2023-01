Buzz Aldrin (93!), de tweede man op maan, stapt voor vierde keer in huwelijksbootje

De Amerikaanse astronaut Buzz Aldrin, lid van de Apollo 11-missie en de tweede mens die voet op de maan zette, is op zijn 93ste nog maar eens in het huwelijksbootje gestapt. Hij trouwde vrijdag met zijn vriendin. Het gaat al om zijn vierde huwelijk.

De gelukkige echtgenote is de 63-jarige Anca Faur, geboren in Roemenië, en sinds enkele jaren vicevoorzitter van Buzz Aldrin Ventures, het bedrijf dat alle commerciële en publieke activiteiten van Aldrin beheert.

“Op mijn 93ste verjaardag ben ik blij om aan te kondigen dat mijn oude liefde, dr. Anca Faur, en ik zijn getrouwd,” schrijft de astronaut bij een foto toe van zichzelf en zijn bruid op Twitter. “We zijn in de echt verbonden tijdens een kleine privéceremonie in Los Angeles, en zijn even opgewonden als weggelopen tieners.”

Aldrin is de laatste overlevende astronaut van de Apollo 11-missie, waarbij hij en Neil Armstrong op 20 juli 1969 als eerste mensen voet op de maan zetten. Michael Collins, het derde lid van de missie die de commandomodule bestuurde die in een baan om de maan bleef zweven terwijl zijn bemanningsleden op het maanoppervlak liepen, stierf in april 2021. Armstrong overleed in 2012.

Anca Faur behaalde in 1996 een doctoraat in de chemische technologie aan de Universiteit van Pittsburgh. Voor ze bij Buzz Aldrin Ventures begon te werken, werkte ze voor de chemische bedrijven Union Carbide en Johnson Matthey. Ze was ook penningmeester van een waterstof- en brandstofcellobby, de California Hydrogen Business Council.