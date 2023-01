Drie Russische brandstofwagons vernietigd bij brand in Siberië: “Karma”

Bij een grote brand in de Siberische stad Angarsk zijn drie treinwagons geladen met brandstof en een benzinetruck verwoest. Dat melden de regionale autoriteiten. Het is niet duidelijk of er gewonden of doden vielen. De brand zou zijn uitgebroken tijdens het tanken, vermoedelijk ligt een overtreding van de veiligheidsvoorschriften aan de basis van de brand.

Een Oekraïense veiligheidswoordvoerder voedde de speculaties dat zijn land betrokken zou zijn bij het incident. Volgens Sergej Bratsjoek, woordvoerder van de zuidelijke regio Odessa, waren de brandende containers gevuld met brandstof voor Russische “bezettingstroepen”, en was de brand “karma”.

Het aantal branden en technische rampen in Rusland is aanzienlijk toegenomen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. In december kwamen in Angarsk al eens twee mensen om het leven bij een explosie in een van de grootste Russische olieraffinaderijen.