Ook dat nog: Eden Hazard out met blessure aan de enkel

Eden Hazard is niet opgenomen in de selectie van Real Madrid voor het competitieduel van zondagavond op bezoek bij Athletic Bilbao, op de achttiende speeldag in La Liga. De voormalige international heeft een blessure aan de enkel opgelopen, zo bevestigde Real-coach Carlo Ancelotti zaterdag tijdens het persmoment.

Het blijkt niet om een ernstige blessure te gaan, want Ancelotti verwacht Hazard komende week weer bij de ploeg, net als David Alaba, Aurélien Tchouaméni en Dani Carvajal. Doelman Thibaut Courtois zit wel in de selectie. Real verloor op de vorige speeldag bij Villarreal en zag FC Barcelona zo alleen aan de leiding komen, met een voorsprong van drie punten op de Madrilenen. Barça ontvangt zondag in Nou Camp Getafe.

De intussen 32-jarige Hazard werd sowieso niet in de basis verwacht tegen Athletic. Zijn laatste speelminuten in La Liga dateren van 11 september, toen hij mocht starten tegen Mallorca. Sinds zijn terugkeer van het WK in Qatar, waar hij afscheid nam van de Rode Duivels, kreeg hij enkel nog maar in de derde ronde van de Copa del Rey speelminuten, tegen het bescheiden Cacereno. Na een bleke prestatie werd hij toen na 67 minuten naar de kant gehaald.