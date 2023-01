Slippartijen op Limburgse snelwegen

Houthalen-Helchteren/Lummen/Genk

In Limburg gebeurden in de nacht van vrijdag op zaterdag nog heel wat ongevallen vanwege gladheid. Onder meer op de snelwegen gingen bestuurders aan het slippen. Dat was bijvoorbeeld het geval op de E314 aan afslag 29 in Houthalen-Helchteren richting Leuven.

Op het lus van Antwerpen naar Leuven op het klaverblad van Lummen was het eveneens prijs en kwam een auto in de berm tot stilstand.

Het ongeval op het Klaverblad. — © 112 Meldingen Limburg

Bij een derde ongeval op afrit 32, van Genk richting Nederland kwam de chauffeur met zijn wagen in het bosje tot stilstand.

De hulpdiensten en takelwagens rukten telkens uit. ppn