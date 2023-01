Spookrijder vlucht met 300 kilometer per uur voor Duitse politie, 41 politieauto’s ingezet bij achtervolging

De Duitse politie heeft zaterdag vroeg in de ochtend een grootscheepse achtervolging ingezet op een sportauto die op de snelweg tegen het verkeer in reed. De spookrijder reed in de buurt van Stuttgart met snelheden tot 300 kilometer per uur om de politie te ontvluchten, maar dat is hem uiteindelijk niet gelukt.

De bestuurder zou zijn omgedraaid toen hij op een file stuitte en reed dus op de verkeerde weghelft terug in de richting van Stuttgart. De politie maakte jacht op de auto, maar raakte die regelmatig kwijt omdat de bestuurder zo hard reed. Een politiehelikopter vond de sportauto uiteindelijk toen de spookrijder van de snelweg was gegaan en was uitgestapt. De bestuurder vluchtte te voet verder, maar kon niet aan de politie ontkomen.

Naast de helikopter zijn in totaal 41 politieauto’s ingezet bij de achtervolging. De sportauto is in beslag genomen en de politie zoekt nu uit wie de bestuurder is.