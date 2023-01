Een comeback van Tom Boonen in de maak? “Het kriebelt om weer te beginnen koersen”

Tom Boonen is een sportbeest in hart en nieren. Na zijn afscheid van het wielrennen focuste hij meer en meer op de autosport, met succes. Maar nu voelt de viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix het weer kriebelen om ook zijn oude liefde, de fiets, terug op te zoeken. Dat vertelde Boonen zelf zondag op Velofollies, de grootste fietsbeurs van Europa.

De Balenaar is een van de grootste wielrenners die ons land gekend heeft. De Bom van Balen schitterde vooral in het kasseiwerk. Vrijdag werd Boonen nog vereeuwigd met een monument op de Taaienberg, in de volksmond ook wel eens de Boonenberg genoemd omdat de Kempenaar vaak furore maakte op deze helling tijdens de Vlaamse eendagskoersen.

Op de fietsbeurs Velofollies vertelde de 42-jarige Boonen tegenover Karl Vannieuwkerke dat hij terug wil koersen. “Ik ben het aan het overwegen. Ik twijfel nog een beetje, maar het kriebelt enorm om het te proberen”, zei Boonen die in 2020 ook al eerder met een comeback in zijn hoofd zat. Er waren al zeer concrete plannen voor. Toen wilde hij nog één keer alles op alles zetten om toch nog een vijfde keer Parijs-Roubaix te winnen, maar de coronapandemie stak een stokje voor die plannen.

Tom Boonen won in zijn loopbaan liefst vier keer op de mythisch piste van Roubaix. — © BELGA

Maar deze keer zou Tornado Tom, een van de allerbeste klassieke coureurs ooit, zich op wat andere disciplines willen focussen. “Ik denk bijvoorbeeld aan wedstrijd zoals de Roc du Maroc of gravelkoersen.” Gravelkoersen is de laatste jaren enorm populair geworden. In 2022 vond voor het eerst een WK gravel plaats en daarin namen heel wat mooie namen van huidige toppers en ex-wegrenners deel.

Ambitie als ploegleider

Onder andere Greg van Avermaet, Mathieu van der Poel en Peter Sagan deden mee aan dat WK. De eerste wereldtitel was zelfs een prooi voor een landgenoot: Gianni Vermeersch. “Wie weet kan ik hen wel het vuur aan de schenen leggen op zo’n WK. Het is in ieder geval heel groot aan het worden, heeft veel potentieel. Ik snap het wel, want het grijpt terug naar de essentie van het fietsen: de natuur, de vrijheid, ...”, vertelde Boonen met fonkelende ogen.

De naam van Boonen dook de voorbije jaren ook steevast op wanneer naar een opvolger van Patrick Lefevere gezocht werd bij the Wolfpack. Ook een rol als ploegleider behoort tot de mogelijkheden, maar daar wil Boonen pas in de toekomst aan denken. “’Zeg nooit nooit. Toen ik pas was gestopt, had ik de kans om zoiets te doen bij Quick-Step, maar ik heb uiteindelijk gezegd dat ik even iets anders wou doen, even op adem komen na al die aandacht. Maar het is dus niet zo dat ik die ambitie niet heb. Ik ben helemaal niet op zoek, dat komt nog wel eens terug. Ik ben nog jong.”