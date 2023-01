Denise Betsema sleurt als beste door de modder in Zonnebeke

De Nederlandse Denise Betsema heeft de Kasteelcross in Zonnebeke gewonnen. Ze haalde het met meer dan een minuut voorsprong van de Belgische Marion Norbert Riberolle. De Amerikaanse Austin Killips was de verrassing van de dag op het podium. In de Exact Cross van Zonnebeke stonden evenwel weinig toppers aan de start. Zij zitten allemaal al in het Spaanse Benidorm waar zondag een Wereldbekermanche op het programma staat.

De grote favorieten vooraf waren Marion Norbert Riberolle - vorig weekend nog winnares in Otegem - en Denise Betsema. Het was de Nederlandse die al vanaf de start het commando nam. Al in de eerste ronde sloef ze een klein kloofje, maar Norbert Riberolle zat niet ver achter, maar al snel ging het minder vlot bij de Belgische.

Denise Betsema was al snel gaan vliegen. — © BELGA

Na amper één ronde had Betsema al een mooie voorsprong van achttien seconden te pakken op haar voornaamste concurrente. Al de rest zat al meer dan een halve minuut achter. Met de vingers in de neus reed Betsema steeds verder weg. De zege was dan al een zekerheidje. Ook de tweede plaats van Norbert Riberolle lag vast, de resterende podiumplaats allerminst.

Verrassende Killips

Jana Dobbelaere, de Nederlandse Leonie Bentveld en de Amerikaanse Austin Killips streden voor het laatste podiumtrapje. Eerder verrassend was het Bentveld, dit seizoen nochtans veruit de beste van de drie, de andere twee laten gaan. Killips en Dobbelaere trokken samen de slotronde in, maar daarin bleek de Amerikaanse toch wat sterker.

Killips was door het dolle heen na haar podiumplaats. — © BELGA

Voor Betsema komt er met deze zege een einde aan een lange droogte. Het was haar eerste overwinning sinds 29 oktober 2022. Toen won ze de Superprestige van Ruddervoorde.