Vrijdag 20 januari ’s avonds is de bekende Lanakense kunstenaar Mathy Engelen onverwacht overleden. Hij zou in april 65 worden en was in de hele regio een geliefd man die erkend en geëerd werd om zijn prachtige tekeningen, etsen en aquarellen van heel wat historische gebouwen, dorps- en stadsgezichten in ‘zijn’ Maasland.

Mathy Engelen overleed totaal onverwacht vrijdagavond tijdens het avondeten thuis aan een hartstilstand. Het nieuws van zijn overlijden kwam hard aan in zijn omgeving. Ook burgemeester Marino Keulen (Open Vld) reageerde erg aangeslagen. “Mathy is wat je noemt een ‘supergoed’ mens. Steeds aangenaam in omgang. Ook een geëngageerd en positief ingesteld iemand. Hij is een tijdje lid geweest van de vzw Toerisme Lanaken, iets dat zijn interesse in erfgoed en toerisme en vooral ook zijn burgerzin illustreert. Met hem verliest Lanaken een groot, gewaardeerd artiest die een ongelooflijke artistieke erfenis achterlaat.”

© rr

Mathy was van opleiding architect en oefende dat beroep ook meerdere jaren uit. Maar zijn liefde - zeg maar passie - voor de kunst, deed hem kiezen voor een voltijds bestaan als artiest. “Hij had een voorliefde voor ‘zijn’ Maasland. De dorpen van Lanaken en omgeving, maar vooral ook Maastricht en Luik heeft hij in honderden kunstzinnige etsen, tekeningen, aquarellen... weergegeven. Op die manier heeft hij een ongeziene collectie van markante gebouwen en dorps- en stadsgezichten achtergelaten. Hij was ook goed bevriend met de prinselijke familie de Merode, die eeuwenlang met de plaatselijke geschiedenis verbonden is. Geregeld was hij te gast in het Slot Merode, niet ver van het stadje Düren in Duitsland. Ook dat kasteel heeft hij vaak vereeuwigd net zoals ons eigen Pietersheim en de vele andere merkwaardige gebouwen in de buurt. Dit overlijden raakt mij diep. Hij was veel te jong en zal door velen worden gemist.”

De kunstenaar was nog bijzonder actief. Recent had hij nog een stand op Magisch Maastricht en zopas nog was hij te gast op de oldtimerbeurs Interclassics, ook in Maastricht. Mathy laat een echtgenote en twee zonen achter.

Eddy Vandoren