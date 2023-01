Na topdag weer met voetjes op de grond: Dancing Dimi na hoogstaande partij uitgeschakeld door Gerwyn Price op Nordic Darts Masters

De kwartfinale is het eindstation geworden voor Dimitri Van den Bergh op de Nordic Darts Masters, onderdeel van de World Series. Ex-wereldkampioen Gerwyn Price was met 10-7 te sterk. Vorig jaar won de Belg nog het toernooi in Kopenhagen.

Van den Bergh was het invitatietoernooi vrijdag nochtans uitstekend gestart. Met een gemiddelde van bijna 102 verpulverde hij de Let Madars Razma met 6-2. Maar in de kwartfinale wachtte met The Iceman een stevigere dobber.

Al bij de eerste beurt verloor Dancing Dimi zijn eigen leg, maar ook Price deed dat. Zo ging de match gelijk op tot 2-3, en dan herhaalde dit fenomeen zich nogmaals. Bij een 3-4 achterstand ging de Welshman opnieuw door de leg van de Belg, een kloof die Price niet meer leek af te staan. Zelfs een 127-finish van Van den Bergh bracht geen soelaas.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van den Bergh schakelde wel nog een niveautje hoger en overleefde na onder meer twee matchdarts, maar Price ging toch met de zege aan de haal. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 10-7.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een zure nederlaag voor de titelverdediger, al had Dimitri Van den Bergh zichzelf weinig te verwijten. Beide spelers toonden een geweldig niveau aan de oche. Price wierp een gemiddelde van 100.79, Van den Bergh deed zelfs beter met 101.35. Beide lieten ook een straf checkout-percentage van meer dan veertig procent optekenen. Zeer knappe cijfers, maar ze volstonden niet voor onze landgenoot.