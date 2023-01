VIDEO. Maak kennis met Ryder, de blinkende chihuahua op de rug van Michael ‘Bling’ Matthews

Dat Michael Matthews (Team Jayco-AlUla) al eens graag de show steelt, dat is geen geheim. Maar in de Tour Down Under heeft zelfs ‘Bling’ iedereen met verstomming geslagen. Voor de start van de vierde etappe verscheen de Australiër met zijn hond op zijn rug. En dat uiteraard met een geheel gepaste Bling-stijl.

De Australiër is het jaar goed gestart. Eind vorig seizoen werd hij nog knap tweede op het WK op de weg - eveneens in eigen land - en in de Tour Down Under is hij de drager van de puntentrui. Maar dat is niet de reden waarom Matthews veel bekijks had van toeschouwers en journalisten deze ochtend.

Bij de start in Port Willunga had de Australiër namelijk voor de gelegenheid zijn huisdier ingeschakeld om de show te stelen. Ryder, een chihuahua, zat op de rug van de Australiër terwijl hij naar de start fietste. Met cool petje en matching zonnebrillen uiteraard. Bekijk hieronder de beelden.

